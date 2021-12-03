На Урале врача-нарколога отправили в колонию за взятки и выдачу ложных справок

Помимо реального срока врачу назначили штраф в 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил заведующего наркологическим отделением Качканарской центральной городской больницы Дмитрия Стрелкова к 5,5 годам в колонии общего режима за взяточничество и выдачу ложных справок. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Стрелков в период с июня 2018 года по январь 2020 года за взятки через посредника выдавал подложные акты медицинского освидетельствования об отсутствии у работников местного предприятия состояния опьянения, - говорится в сообщении.

За это время к осужденному наркологу обратились 19 сотрудников предприятия. Через посредника за ложные справки они передали врачу больше 700 тысяч рублей.

Стрелкову помимо реального срока назначили штраф в 1,5 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением освидетельствования, на три года.

Также приговор вынесли и посреднику в передаче взяток. Его в июне 2021 года приговорили к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

В Следственном комитете по Свердловской области добавили, что добросили около100 свидетелей. Также проанализировали большой объем медицинской и другой документации. В том числе изучили копии всех актов медицинского освидетельствования на состояние опьянения за последние три года.

Кроме того, следователи провели обыски в служебных помещениях поликлиники и наркологического стационара. Они изъяли все алкотестеры, которые находись в эксплуатации и документы по прохождению медосвидетельствования. Помимо этого, по решению суда были запрошены и осмотрены детализации телефонных переговоров и движения по банковским счетам.

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