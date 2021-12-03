В Ботаническом саду впервые за 40 лет расцвела трехметровая агава, привлекающая летучих мышей

В природе в основном цветы агавы опыляют летучие мыши. Фото: предоставил Евгений Савицкий.

В оранжерее Ботанического сада УрО РАН произошло редкое явление. Дело в том, что впервые за 40 лет зацвел цветок, которому в народе дали прозвища «лисий хвост», «лебединая шея», «хобот слона». Научное название растения – агава утонченная.

Растение вырастили из семян, которые были получены по международному обмену в далеком 1981 году. Внешний вид растения довольно привлекателен. У растения очень большой цветонос величиной целых три метра. Он усыпан зеленовато-желтыми цветами, который изящно изгибается. Такая причудливая форма нехарактерна для других агав.

- Родина этой агавы – Центральная Мексика, где она растет небольшими колониями на каменистых склонах оврагов и ущелий, среди скал, на высоте 1 200 – 2 500 метров над уровнем моря, - объясняет научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий. - В природе в основном цветы агавы опыляют летучие мыши. Из-за огромного количества пыльцы и сладкого нектара растение привлекает птиц колибри, а также насекомых. Растение по запаху напоминает алоэ.

Кстати, эта агава после цветения не погибнет, в отличии от остальных видов. Некоторые из них цветут и плодоносят только раз в жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге впервые за три года расцвел дьявольски красивый и дурно пахнущий цветок. Растение не цвело с 2018 года. (Подробнее)