В центре Екатеринбурга неизвестный ударил мужчину ножом

Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестный ударил мужчину ножом. Инцидент произошел в четверг, 2 декабря, в центре города. Сейчас нападавшего разыскивает полиция.

- Сообщение о причинении телесных повреждений гражданину поступило в отдел полиции номер 5. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к инциденту, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно в Екатеринбурге 14-летний школьник изрезал мать. Женщина выжила, несмотря на несколько ударов ножом. Суд арестовал подростка до 24 января. Ожидается, что во время следствия его проверят на вменяемость.