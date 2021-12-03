Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 3 декабря: тагильский штиль, пожар на трассе и уходящий ковид

Тагильчанам приходится дышать вредными примесями Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 3 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

На Среднем Урале сокращается прирост количества граждан, заболевающих коронавирусом. Так, 2 декабря, впервые с 29 октября за сутки зарегистрировано меньше 700 заболевших: подтверждено только 698 случаев.

В больницах тоже фиксируется положительная динамика: почти на четверть снизилось число пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Также на 25% уменьшилось количество больных в реанимациях по сравнению с минувшим месяцем.

В Пермском тракте вечером, 2 декабря, вспыхнул рейсовый автобус, следующий по маршруту «Екатеринбург – Ревда», в салоне которого находились 20 человек. Все они успели эвакуироваться.

Никто из людей не пострадал, а вот транспортное средство, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Уральские синоптики предупредили жителей Нижнего Тагила, которым с вечера 2 декабря приходится дышать грязным воздухом. В городе безветренно, поэтому воздухе скапливаются и не успевают вовремя рассеяться вредные примеси.