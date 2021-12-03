Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 3:50

Синоптики выпустили предупреждение об атмосферном загрязнении в Нижнем Тагиле

Смог продержится до вечера пятницы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

В Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уралського гидрометцентра выпустили предупреждение об атмосферном загрязнении в Нижнем Тагиле.

- С 20 часов 2 декабря на территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Смог продержится в городе до 20 часов 3 декабря. До этого времени в Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.