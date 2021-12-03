Синоптики выпустили предупреждение об атмосферном загрязнении в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики Уралського гидрометцентра выпустили предупреждение об атмосферном загрязнении в Нижнем Тагиле.
- С 20 часов 2 декабря на территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
Смог продержится в городе до 20 часов 3 декабря. До этого времени в Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.