Синоптики выпустили предупреждение об атмосферном загрязнении в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уралського гидрометцентра выпустили предупреждение об атмосферном загрязнении в Нижнем Тагиле.

- С 20 часов 2 декабря на территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Смог продержится в городе до 20 часов 3 декабря. До этого времени в Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.