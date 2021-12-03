На Пермском тракте загорелся пассажирский автобус

Фото: группа ВКонтакте Екатеринбург -Серов (Online)
На Пермском тракте вечером, 2 декабря в районе горы Волчиха вспыхнул пассажирский автобус маршрута №151, который курсирует по маршруту Ревда-Екатеринбург. Об этом сообщается в группе ВКонтакте Екатеринбург -Серов (Online).
- В момент возгорания в салоне автобуса находилось более 20 человек. Никто из людей не пострадал. Всех пассажиров вовремя эвакуировали, - рассказали подписчики сообщества.
На месте происшествия работали экстренные службы Первоуральска и Ревды. По данным МЧС, возгорание произошло в моторном отсеке.
Фото: группа ВКонтакте Екатеринбург -Серов (Online)
- В 20:41 поступило сообщение о пожаре. На площади 4 квадратных метра поврежден моторный отсек автобуса Higer. В тушении пожара была задействована 3 единицы техники, 12 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарные справились с огнем за две минуты. Пассажирам автобуса пришлось добираться домой на попутном транспорте.
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