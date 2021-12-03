В Екатеринбурге женщина на Chevrolet насмерть сбила пенсионера

Водитель не заметила мужчину, переходящего дорогу Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге, на 20 километре Сибирского тракта в четверг, вечером женщина за рулем Chevrolet Cruze сбила 73-летнего мужчину. Пенсионер погиб на месте от полученных травм.

Известно, что мужчина переходил дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. Женщина сбила его, когда ехала со стороны улицы Главная в сторону Реактивной. Автоинспекторам она рассказала, что не видела пенсионера, приближаясь к переходу и поняла, что сбила человека, когда неожиданно с левой стороны произошел удар в зеркало заднего вида.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Сотрудниками полиции установлено, что автомобилем управляла 41-летняя женщина, имеющий стаж вождения транспортными средствами 17 лет, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - К административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 13 раз, не оплаченных штрафов нет, к привлечению по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ не подлежит. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В ГИБДД напоминают, что наезд на пешехода является одним из наиболее распространенных видов дорожно-транспортного происшествия и просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге, выбирать скорость движения с учетом дорожных условий. Пешеходов также просят не забывать о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге и использовании световозвращающих элементов в темное время суток.

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