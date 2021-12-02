Уральский фотограф-убийца Лошагин вновь обжаловал отказ на выход по УДО

Для Лошагина это уже не первая попытка выйти по УДО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд вновь рассмотрит апелляционную жалобу фотографа из Екатеринбурга Дмитрия Лошагина, который с 2015 года отбывает срок в колонии за убийство своей жены Юлии Прокопьевой, на отказ освободить его из колонии условно-досрочно

- В суд поступила жалоба на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена, - сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

За все эти годы у Дмитрия было 18 поощрений и лишь одно взыскание, когда он не поздоровался с начальником колонии. Но вину в убийстве он так и не признал. На свободе его ждет мать и 93-летняя бабушка. Последняя живет в Крыму и очень надеется увидеть внука. Для Лошагина это уже не первая попытка выйти по УДО.