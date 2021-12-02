Хоккейный клуб «Автомобилист» на своем льду переиграл московский «Спартак»

Кстати, это первая игра уральцев после смены тренера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене смог переиграть московский «Спартак», встреча завершилась уверенной победой уральцев со счетом 3:1. Хозяева площадки первыми открыли счет, на первой минуте второго периода смог отличиться Дмитрий Жукенов.

Еще через десять минут Георгий Белоусов закрепил преимущество своей команды. Через пять минут гостям все-таки удалось распечатать ворота Дмитрия Шикина, единственный гол в составе москвичей Дмитрий Кугрыщев. Окончательный счет был установлен за 30 секунд до финальной сирены усилиями Райана Спунера. «Автомобилист» побеждает в основное время и забирает свои два очка.

Кстати, это первая игра уральцев после смены тренера, теперь командой вместо Билла Питерса руководит Николай Заварухин. Клуб занимает седьмую строчку восточной конференции, в его активе 35 очков в 35 матчах.