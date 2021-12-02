Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 16:15

В Екатеринбурге экипаж ДПС задержал двух парней с крупной партией наркотиков

Полицейские заметили подозрительную иномарку во время дежурства
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Позже экспертиза показала, что веществом оказался мефедрон общей массой больше 34 граммов

Позже экспертиза показала, что веществом оказался мефедрон общей массой больше 34 граммов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж ДПС задержал двух молодых людей с крупной партией наркотиков. Во время патрулировали поселка Ягодный полицейские приметили Ford Mondeo, водитель и пассажир которого вели себя странно, поэтому они решили досмотреть салон иномарки.

- Под передним пассажирским сиденьем полицейские обнаружили сверток с содержимым неизвестного происхождения. Подозрительную находку изъяли и направили на исследование. Также у пассажира изъяли пачку сигарет, в которой находился пакет с неизвестным веществом, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Позже экспертиза показала, что веществом оказался мефедрон общей массой больше 34 граммов. Предполагаемыми сбытчиками оказались ранее не судимые молодые люди. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, его пассажир ответит за употребление запрещенных веществ.