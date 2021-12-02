В Екатеринбурге экипаж ДПС задержал двух парней с крупной партией наркотиков

Позже экспертиза показала, что веществом оказался мефедрон общей массой больше 34 граммов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж ДПС задержал двух молодых людей с крупной партией наркотиков. Во время патрулировали поселка Ягодный полицейские приметили Ford Mondeo, водитель и пассажир которого вели себя странно, поэтому они решили досмотреть салон иномарки.

- Под передним пассажирским сиденьем полицейские обнаружили сверток с содержимым неизвестного происхождения. Подозрительную находку изъяли и направили на исследование. Также у пассажира изъяли пачку сигарет, в которой находился пакет с неизвестным веществом, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Позже экспертиза показала, что веществом оказался мефедрон общей массой больше 34 граммов. Предполагаемыми сбытчиками оказались ранее не судимые молодые люди. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, его пассажир ответит за употребление запрещенных веществ.