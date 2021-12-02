«Уральские авиалинии» запустят рейсы на озеро Иссык-Куль из Екатеринбурга

Планируется, что лайнеры отправятся из уральской столицы в центральную Азию уже 20 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» запускает полеты на самое больше озеро Киргизии Иссык-Куль. Планируется, что лайнеры отправятся из уральской столицы в центральную Азию уже 20 декабря, после этого рейсы будут выполняться каждую неделю по понедельникам, а в обратную сторону можно будет улететь по вторникам.

- Красивейшее озеро Центральной Азии Иссык-Куль можно сравнивать разве что с Байкалом. Его главная особенность в том, что оно не замерзает даже зимой. Так и появилось название Иссык- Куль, которое в переводе с киргизского означает «горячее озеро», - рассказывают в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Напомним, сутками ранее в Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» вернулся самолет авиакомпании Utair, который должен был доставить пассажиров из уральской столицы в город Советский, который находится в Ханты-Мансийском Автономном Округе. Причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.