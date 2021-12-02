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Общество2 декабря 2021 15:13

В Екатеринбурге полицейские поймали угонщика велосипеда

Кража была совершена еще в апреле этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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До суда злоумышленника отпустили под подписку о невыезде

До суда злоумышленника отпустили под подписку о невыезде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, который угнал велосипед у местного жителя еще в конце апреля этого года. Владелец двухколесного коня рассказал, что оставлял его в подъезде жилого дома на ВИЗе, однако в один из дней транспорт пропал. Ущерб оценили почти в 10 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полици установили личность подозреваемого. 35-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотических средств местный житель был задержан и доставлен в дежурную часть, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы. До суда злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.