В Екатеринбурге защитники «Уктуса» обратились к Бастрыкину после сноса здания

Всего же на фронтах Великой Отечественной погибли 24 работника аэровокзала «Уктус» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге активисты обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину после сноса аэровокзала «Уктус» на Ботанике. Общественники просят возбудить уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, памяти защитников Отечества», а также «Те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору».

- С аэродрома Уктуса уходили на фронты Великой Отечественной уральские летчики, снискавшие себе славу мужественных и умелых воздушных бойцов. Также в историю яркими страницами вошли и эпизоды, связанные с периодическими командировками уральских летчиков на фронт, - говорится в письме.

Всего же на фронтах Великой Отечественной погибли 24 работника аэровокзала «Уктус». Активисты считают, что сносом исторического здания чиновники, разрешившие работы, оскорбили память погибших воинов. Напомним, в Екатеринбурге рано утром, 26 ноября, к аэровокзалу «Уктус» приехала техника. Несмотря на протесты общественников здание, построенное в 1937 году, начали сносить.