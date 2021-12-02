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Общество2 декабря 2021 13:35

В Нижнем Тагиле на федеральную программу «Чистый воздух» выделили семь миллиардов

Планируется, что в городе будет снижаться число выбросов в атмосферу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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План мероприятий утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко

План мероприятий утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на снижение вредных выбросов в атмосферу выделят больше семи миллиардов рублей, уральский город входит в федеральный проект «Чистый воздух». План мероприятий утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

- Одновременно госпожа Абрамченко поручила профильным министерствам плюс губернаторам Евгению Куйвашеву и Денису Паслеру преобразовать оба плана, «исходя из необходимости снижения объема выбросов к 2024 году не менее чем на 20%», как требует Майский указ Президента, - говорится в указе, опубликованном в Telegram-канале «Зеленый змий».

План включает в себя следующие мероприятия: снижение выбросов от объектов транспортной инфраструктуры, снижение выбросов от промышленных предприятий, включая предприятия теплоэнергетики, снижение выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры.