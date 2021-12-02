На Урале подрядчикам разрешили повышать стоимость строительных госконтрактов

Решение о корректировке стоимости контракта будет принимать специальная рабочая группа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области разрешили подрядчикам повышать цены на госконтракты. Это связано с ростом стоимости строительных материалов. Такое постановление утвердили 2 декабря на регионального Кабмина под руководством губернатора.

- Принятие этого постановления в Свердловской области позволит подрядчикам продолжить выполнение работ по государственным контрактам и создаст возможность сгладить негативное влияние непредвиденного роста цен, - приводит слова главы регионального Минстроя Михаила Волкова информационный портал области.

Волков объяснил, что в 2021 году в стране выросли цены на все основные стройматериалы. Из-за этого при выполнении некоторых госконтрактов возникли сложности.

При этом цену контракта можно будет поднять не более чем на 30%. Также изменения договора не должны сказаться на сроках выполнения работ. Однако решение о корректировке стоимости контракта будет принимать не подрядчик, а специальная рабочая группа.

По последним данным, в 2021 году в уральском регионе нет госконтрактов, работы по котором остановились из-за изменения цен.

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