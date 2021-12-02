Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области появится своя кинокомиссия, которая будет заниматься возрождением съемочного процесса в нашем регионе. В ее задачи будет входить привлечение широкой аудитории, а также помощь в организации творческого процесса.

- Кинокомиссии действуют по всему миру и в 28 российских регионах. У нас тоже сегодня есть все для того, чтобы развернуть такую работу. Для Свердловской киностудии — одной из старейших в стране — последние годы были не радужными. Но весной этого года она перезапустилась, - написал в своих социальных сетях глава региона Евгений Куйвашев.

В настоящее время в самой студии появилась собственная школа, было закуплено новое оборудование. Губернатор Свердловской области договорился о том, чтобы именно здесь сняли новый игровой фильм, его темой станет история Уральского добровольческого танкового корпуса. По планам именно кинокомиссия будет курировать создание картины.