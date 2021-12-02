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Общество2 декабря 2021 12:41

Жительница Верхней Пышмы отдала телефонным мошенникам миллион рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка и полиции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летняя жительница Верхней Пышмы отдала телефонным мошенникам миллион рублей, она обратилась в полицию 1 декабря и рассказала, что сутками ранее ей позвонила девушка, которая представилась специалистом «Сбербанка» и рассказала, что хакеры взломали приложение банка и получили персональные данные клиентов.

- Чуть позже ей позвонил мужчина и представился подполковником полиции и сообщил, что все дальнейшие действия будут происходить под его контролем, успокоив потерпевшую, он завершил разговор. Далее заявителю вновь поступил звонок от девушки, которая посоветовала перевести свои накопления на «безопасный» счет, - уточнили в МО МВД «Верхнепышминский»

В итоге сумма ущерба составила порядка одного миллиона рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Если аферистов поймают, им грозит до шести лет лишения свободы.