За месяц на Урале произошло 505 пожаров в жилых домах

При этом 168 возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 октября произошло 505 пожаров в жилых домах. В огне погибли 56 человек, из них четыре – дети. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Зачастую причиной пожаров в домах становится человек. Так из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов произошло 169 пожаров, - говорится в сообщении.

При этом 168 возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем . Еще 118 пожаров случились из-за нарушения правил при отапливании дома печью.

В Серове сотрудники госпожнадзора совместно с пожарными усилили профилактическую работу. Они проводят профилактические рейды в многоквартирных домах и в частном секторе. В ходе мероприятий спасатели напоминали жителям о правилах пожарной безопасности.

- Никогда не курите в постели. Будьте бдительны при использовании печного отопления: не перекаливайте печь. Не стоит оставлять топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте их топку детям. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на притопочном листе, - посоветовала инспектор госпожнадзора Серовского городского округа Юлия Истомина.

Также спасатели обращали внимание на пожарную безопасность при использовании электроприборов и рассказали о действиях при пожаре.

В Каменске-Уральском пожарные проводят разъяснительную работу среди граждан. Они учат их правилам пожарной безопасности, вручают памятки и листовки. Кроме того, они проверили состояние печей.

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