Мэр утвердил строительство 5 школ и 11 детсадов в Солнечном

Также Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил строительство пяти школ и 11 детских садов в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщает администрация города.

- В частности, предполагается строительство 5 школ на 6 тысяч 600 мест и 11 детских садов, рассчитанных на 3 тысячи 350 воспитанников, - говорится в сообщении.

Также Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в пределах улицы Лучистой и ЕКАДа. Кроме того, планируется построить в микрорайоне поликлинику, станцию скорой помощи, пожарное депо, центр гимнастики и пожарное депо.

Помимо этого, в Солнечном должна появиться метро и трамвайная линия. Согласно проектам, транспортно-пересадочный узел разместится на пересечении улиц Лучистой и Нескучной.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Солнечном появится «Губернаторский лицей». В нем будут располагаться многофункциональные и трансформируемые классы, лаборатории, творческие мастерские, функциональные коридоры, комьюнити-зоны и рекреации. Площадь школы будет больше 28 тысяч «квадартов».

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