На один светлый дом больше: энергетики подключили к сетям новый ЖК

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург». Источник: https://www.metrtv.ru

Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») завершили комплекс мероприятий по подключению к электрическим сетям нового многосекционного дома переменной этажности жилого комплекса «Абрикос» на пересечении улиц Софьи Перовской-Ольховской-Уральских Коммунаров.

По проекту электроснабжения электросетевая компания выполнила объем работ по усилению существующей сети, построила 2 кабельных линии 10 кВ протяженностью 800 м, установила новую трансформаторную подстанцию.

Для полноценного функционирования жилого комплекса и надежного электроснабжения специалисты реализовали присоединение по первой и второй категориям надежности, обеспечив общим объемом мощности 1040 кВт.

«Абрикос» возводят в микрорайоне Новая Сортировка – спокойном и тихом месте с развитой инфраструктурой. Рядом с домом уже есть два детских садика, школа №149 и Екатеринбургская городская Федерация киокусинкай, а также медицинские учреждения, магазины и супермаркеты, остановки общественного транспорта. Реализация проекта проходит в рамках комплексного освоения территории и обновления уже сложившегося района.

Напомним, с начала 2021 года «Россети Урал» - «Екатеринбург» исполнили обязательства по 975 договорам технологического присоединения к электросетям компании, предоставив новым клиентам 64 МВт мощности.