Реабилитационный стационар ЦГКБ №3 больше не принимает пациентов с коронавирусом

Фото: Яндекс.Карты

Стационар ЦГКБ №3 Екатеринбурга на Братьев Быковых, 16 с 1 декабря вернулся к приему профильных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

- Двадцать пациентов после перенесенных инсультов, травм и перенесенного COVID-19, уже госпитализированы. Часть пациентов еще ожидают - их примут на реабилитацию после проведения ПЦР-диагностики, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части больницы Марина Мазурова

Ранее два отделения ЦГКБ №3 были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Для них было подготовлено 245 коек.