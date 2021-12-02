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Здоровье2 декабря 2021 10:49

Реабилитационный стационар ЦГКБ №3 больше не принимает пациентов с коронавирусом

Он вернулся к приему профильных пациентов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Стационар ЦГКБ №3 Екатеринбурга на Братьев Быковых, 16 с 1 декабря вернулся к приему профильных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

- Двадцать пациентов после перенесенных инсультов, травм и перенесенного COVID-19, уже госпитализированы. Часть пациентов еще ожидают - их примут на реабилитацию после проведения ПЦР-диагностики, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части больницы Марина Мазурова

Ранее два отделения ЦГКБ №3 были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Для них было подготовлено 245 коек.