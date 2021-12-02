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Происшествия2 декабря 2021 10:43

В Березовском задержали беглого заключенного: его сдала жена

Мужчина отпросился в магазин, но решил уехать к любимой
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Скорее всего, ему ужесточат наказание.

Скорее всего, ему ужесточат наказание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском задержали беглого заключенного исправительного центра при колонии поселения № 66 в Старых Решетах. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, беглеца сдала жена. Ей не понравился визит пьяного суженого.

В пресс-службе ГУФСИН подтвердили факт побега.

- С 2017 года у нас есть форма отбывания наказания как изолированный участок, функционирующий как исправительный центр. Осужденный к принудительным работам, работающий на участке исправительного центра. Они также ходят в гражданке, имеют свои деньги. Имело место нарушение, но это был не побег. В данном случае гражданин отпросился в магазин. Потом сообщило сообщение от полиции Березовского, что он пришел к близкому родственнику. А тот – вызвал полиции. У него нашли в крови алкоголь. Теперь готовятся материалы в суд, где будет решаться вопрос о замене наказание. Есть примеры, когда назначали лишение свободы, - рассказали «Комсомолке» в ГУФСИН по Свердловской области.

В 2019 году мы рассказывали о быте осужденных в ИК-66 на примере «очкарика» Влада Рябухина.