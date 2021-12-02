Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Перед ТРЦ «Мегаполис» начал работать передвижной цифровой рентгенодиагностический кабинет. Здесь любой желающий может бесплатно проверить состояние органов дыхания и сразу же получить результат.

- Описание снимков органов грудной клетки проводится непосредственно в кабинете, это позволяет сразу получить результат, что для многих важно и удобно, - рассказала главный врач Противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева.

Высокое качество цифрового изображения позволяет выявлять не только туберкулез, но и пневмонию, онкологические и другие заболевания органов дыхания. В случае подозрения на заболевание человеку будет предложено бесплатное комплексное обследование в консультативно-диагностической поликлинике диспансера.

Кабинет будет работать с 1 по 3 декабря и с 20 по 22 декабря 2021 года с 10:00 до 20:00 часов на площадке перед ТРЦ «Мегаполис». Пройти обследование могут все желающие, достигшие 15 лет. При себе желательно иметь паспорт и полис ОМС.