По мнению опрошенных каверзные вопросы чаще всего встречаются на собеседовании для журналистов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Екатеринбурге за последний год 20% сотрудников сократили на работе. По данным опроса исследовательского центра Зарплаты.ру, многие свердловчане после этого не могут устроится на новую должность.

- Треть из участников опроса, которые в 2021 примерили на себя роль соискателя, сообщили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании. Такую методику при отборе кандидатов использует почти каждый пятый работодатель, - рассказали в исследовательском центре.

Екатеринбуржцы считают, что им отказывают из-за несоответствий зарплатных ожиданий, отсутствия опыта, частой смены работы и слишком высокой компетенции.

По мнению опрошенных каверзные вопросы чаще всего встречаются на собеседовании для журналистов, работников банка, маркетологах и секретарей, потому что люди этой профессии чаще всего подвержены стрессу, и работодатели предпочитают их «проверять на прочность» сразу.