Погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре выросла на 6,6%

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Грузооборот за ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,2% и составил 17,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 0,1%, до 22,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2021 года составила 136,1 млн тонн (+4,1% к уровню аналогичного периода 2020 года). За 11 месяцев на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 36,7 млн тонн (+1,9% к январю-ноябрю 2020 года);

- строительных грузов – 23,2 млн тонн (+3,6%);

- черных металлов – 9,6 млн тонн (+9,8%);

- лома черных металлов – 2,3 млн тонн (+4,4%);

- руды железной и марганцевой – 11,4 млн тонн (-1%);

- химических и минеральных удобрений – 16 млн тонн (+7,9%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 10,5 млн тонн (+7,5%);

- цемента –3,6 млн тонн (+27,1%);

- лесных грузов – 2,2 млн тонн (+3,6%);

- руды цветной и серного сырья – 5,3 млн тонн (-5,1%);

- химикатов и соды – 3,3 млн тонн (+5,2%);

- кокса – 2,4 млн тонн (+9,7%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 197,5 млрд тарифных тонно-км (+2,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 252,1 млрд тонно-км (+2,8%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в ноябре 2021 года составила 108 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% и составил 225,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,2% и составил 283,9 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2021 года составила 1 млрд 174,4 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 2416,4 млрд тарифных тонно-км (+4,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3041,2 млрд тонно-км (+3,6%).