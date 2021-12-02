Полицейские поймали интернет-мошенника, который обманул свердловчанку на 40 тысяч рублей

Задержанный признался, что не собирался отправлять товар женщине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские поймали интернет-мошенника, который обманул 62-летнюю жительницу Нижнего Тагила. Она хотела купить в интернете запчасти для машины, но в итоге перевела 40 тысяч рублей злоумышленнику, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Пожилая дама обратилась к стражам порядка еще в феврале 2020 года. Она нашла в интернете сайт по продаже запчастей и оставила на нем заявку. Позже с ней связался продавец.

- Продавец интернет - магазина представился Иваном, сообщил, что весь товар будет доставлен в Нижний Тагил своевременно, но отметил, что заказанный товар необходимо оплатить сразу. Женщина согласилась и перевела деньги на реквизиты банковской карты, указанные мужчиной, - говорится в сообщении полиции.

Однако запчасти тагильчанке так и не приходили. Иван утверждал, что поставка затягивается из-за проблем с накладными. А потом мошенник перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули.

В июне 2021 года у полицейских появилась информация о местонахождении подозреваемого по этому делу. Они нашли владельца счета, на который женщина перевела деньги. Им оказался житель Краснодарского края. Мужчина объяснил, что давно отдал свою карту знакомому, с которым раньше работал в автосервисе.

Силовики задержали подозреваемого, проживающего в тот момент в Краснодаре, и доставили его в Нижний Тагил. Им оказался 35-летний мужчина. Он был раньше судим за мошенничество. Мужчина признался, что обманул тагильчанку и не собирался ей отправлять запчасти. Дело передали в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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