В Свердловской области улучшилась статистика по COVID-19

Состояние 720 госпитализированных оценивается как тяжелое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжается снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 698 человек, на пике 21 ноября 2021 года это значение достигало 749 человек за сутки.

Также за сутки врачи сняли диагноз у 476 человек, а 31 человек скончался от опасного вируса. В пиковый период количество жертв COVID-19 достигало 46 человек в сутки.

Всего с начала пандемии на Средней Урале COVID-19 диагностировали у 180 671 человек, 157 789 из которых выздоровели, а 8 493 скончались.

– Состояние 720 госпитализированных оценивается как тяжелое, 457 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 369 – на аппаратах ИВЛ, – добавили в региональном оперативном штабе.