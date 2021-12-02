Фанаты WorldofTanks получили новые возможности от Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Пользователи тарифа «Игровой» от Tele2 получили еще больше возможностей для побед в играх WorldofTanks– им стали доступны два дополнительных премиум-танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки доступны в активном аккаунте автоматически.

Тарифный план «Игровой»создан в «Ростелекоме», а благодаря синергии стал доступен абонентам Tele2. Тариф разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: бесконечный премиум-аккаунт, уникальную боевую технику,безлимитный доступ к трансляциям на популярных онлайн-платформах, объемный пакет мобильных услуг.Дополнительные опции делают игру комфортнее: можно заработать больше внутри игровой валюты, потребуется меньше времени на «прокачку» экипажа и другие задачи. Пользователям тарифа регулярно предлагается участие в специальных акциях и игровых событиях.

Помимо этого, клиенты получают30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для общения с клиентами других операторов России. Тариф включает безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и мессенджеру для игроков Discord.

В ноябре 2021 года зрителям видеосервисаWink стал доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем показан феномен и новая реальность, которые возникли с появлением WorldofTanks. В основе фильма–уникальные истории, которые возникли ввиртуальном пространствеигры, но получили продолжение в реальноммире.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Совместно с ведущим мировым проектомWargaming мы расширяем количество эксклюзивных бонусов для пользователей тарифа «Игровой». WorldofTanks – больше чем популярная компьютерная игра. Это огромное сообщество людей во всем мире,которых объединяют философия и ценности. Мы поддерживаем стиль жизни своих клиентов и подготовили новые интересные опции – сними поклонники «танков» добьются еще больше достижений и побед в любимой игре».

Алексей Олехнович, глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming:

«Мы хотим, чтобы поклонникиWorldofTanksполучали от игры максимум удовольствия. С постоянным премиум-аккаунтом и тремя премиум-танками они могут забыть про все трудности и просто наслаждаться игрой».