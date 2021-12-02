В Свердловской области на мужчину завели дело после секса за деньги с 15-летним школьником

Подозреваемый был изобличен сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде возбудили дело на водителя местного предприятия. Как выяснилось, в сентябре 2020 года ранее судимый мужчина за деньги вступил в интимную связь с 15-летним школьником.

- Возбуждено дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Подозреваемый был изобличен сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

Отметим, что на допросе подросток не стал выдвигать обвинений против мужчины. Школьник заявил, что секс был по обоюдному согласию. Напомним, что в Екатеринбурге задержали южанина, который хотел надругаться над 12-летней девочкой.