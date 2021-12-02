Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2021 8:50

В Свердловской области на мужчину завели дело после секса за деньги с 15-летним школьником

Подросток признался, что все было по обоюдному согласию
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемый был изобличен сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области

Подозреваемый был изобличен сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде возбудили дело на водителя местного предприятия. Как выяснилось, в сентябре 2020 года ранее судимый мужчина за деньги вступил в интимную связь с 15-летним школьником.

- Возбуждено дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Подозреваемый был изобличен сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

Отметим, что на допросе подросток не стал выдвигать обвинений против мужчины. Школьник заявил, что секс был по обоюдному согласию. Напомним, что в Екатеринбурге задержали южанина, который хотел надругаться над 12-летней девочкой.