Работник Уралвагонзавода умер после несчастного случая на производстве

Семье погибшего выплатят два миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе после несчастного случая на производстве погиб кузнец-штамповщик. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Сотрудник выполнял работы с использованием лома. Он сыграл в определенный момент и работника отбросила назад . Он упал и ударился головой. Был оперативно доставлен в больницу и скончался там через несколько дней, - рассказал инсайдер.

В Уралвагонзаводе «КП-Екатеринбург» подтвердили случившееся. Погибшим оказался А. Иванов. Семье погибшего предприятие выплатило миллион рублей. Такую же сумму родственникам выделит Фонд социального страхования.

На предприятии провели расследование инцидента. Для этого созвали комиссию под председательством государственного инспектора труда Свердловской области. В нее также вошли представители Фонда социального страхования, правительства региона, территориального объединения организаций профсоюзов и работодателя.

- Причины произошедшего установлены. Работодателем приняты все предусмотренные трудовым законодательством меры в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, и недопущения подобных случаев. Приказом по предприятию определены меры воздействия на причастных к несчастному случаю, – добавили в УВЗ.

Там отметили, что цех, где работал пострадавший, перевели на особый режим работы по охране труда. Специалисты ежедневно проверяют соблюдение требований безопасности. Также результаты этих проверок каждую неделю обсуждают на совещаниях. При необходимости проводятся дополнительные организационные мероприятия.

- В целях профилактики обстоятельства произошедшего проработаны с каждым членом трудового коллектива Уралвагонзавода, - заключили в пресс-службе предприятия.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка