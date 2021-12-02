Свердловчанин получил срок за то, что выбросил своего знакомого из окна

На преступника завели уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин получил 12 лет исправительной колонии за то, что выбросил своего знакомого из окна. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

28-летний мужчина ночью на 21 марта 2020 года, находясь в алкогольном опьянении, поругался со своим знакомым, в ходе ссоры избил его, а затем выбросил из окна девятиэтажного дома. Пострадавший был доставлен в больницу, а преступник задержан.

- Он был помещен в СИЗО, где через несколько дней узнал, что пострадавший от его действий молодой человек скончался. Тогда злоумышленник признался, что это именно он поспособствовал падению своего знакомого из окна и написал явку с повинной, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На преступника завели уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет в исправительной колонии строгого режима.