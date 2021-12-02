В Нижнем Тагиле поликлиники перестанут принимать здоровых детей

При этом узкие специалисты будут принимать детей как обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские поликлиники в Нижнем Тагиле перестанут принимать здоровых пациентов в декабре. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на замглавврача ДГБ Ольгу Булдакову.

Принимать здоровых детей больницы не будут с 6 по 12 декабря. Такое решение приняли из-за вспышки ОРВИ. Так, поликлиники временно не будут ставить прививки и проводить взвешивания детей до года, до трех лет и неорганизованных детей.

При этом узкие специалисты будут принимать детей как обычно. Однако потоки пациентов разведут, чтобы они минимально контактировали друг с другом. Первичные больные будут проходить через фильтр-бокс или вызовы. Повторных пациентов будут принимать участковые.

По словам Булдаковой, 29 ноября в поликлинику поступило 1,5 тысячи обращений. Это в три раза превышает эпидемиологический порог.

Также, по данным свердловского Роспотребнадзора, за две недели заболеваемость ОРВИ среди детей выросла больше чем на 50%. Сейчас в Нижнем Тагиле на карантине из-за ОРВИ и коронавируса находятся 46 классов в 26 школах и 53 группы в детсадах.

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