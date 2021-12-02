В ресторанах Свердловской области начал восстанавливаться поток гостей

QR-коды в Свердловской области действуют больше месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда в Свердловской области только начала действовать система QR-кодов заведения общепита в регионе практически пустовали, так как стали одной из зон свободных от коронавируса и туда пускали только с прививкой. Спустя больше месяца новых коронавирусных мер в ресторанах, наконец, увеличилось количество посетителей.

- По словам представителей сферы общепита, большинство посетителей относится к нововведениям лояльно, а поток гостей понемногу начал восстанавливаться после того, как возросли темпы вакцинации, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что в список зон, свободных от коронавируса, куда пускают только привитых от коронавируса свердловчан, входят также музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, филармонии, кинотеатры, салоны красоты, базы отдыха и торговые центры.