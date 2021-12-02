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Общество2 декабря 2021 8:22

В ресторанах Свердловской области начал восстанавливаться поток гостей

Заведения общепита перестали пустовать после введения QR-кодов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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QR-коды в Свердловской области действуют больше месяца

QR-коды в Свердловской области действуют больше месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда в Свердловской области только начала действовать система QR-кодов заведения общепита в регионе практически пустовали, так как стали одной из зон свободных от коронавируса и туда пускали только с прививкой. Спустя больше месяца новых коронавирусных мер в ресторанах, наконец, увеличилось количество посетителей.

- По словам представителей сферы общепита, большинство посетителей относится к нововведениям лояльно, а поток гостей понемногу начал восстанавливаться после того, как возросли темпы вакцинации, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что в список зон, свободных от коронавируса, куда пускают только привитых от коронавируса свердловчан, входят также музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, филармонии, кинотеатры, салоны красоты, базы отдыха и торговые центры.