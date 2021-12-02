ЕВРАЗ направил более 4 млн рублей на приобретение кислородных концентраторов для больниц Нижнего Тагила

Кислородный концентратор. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

ЕВРАЗ передал 54 концентратора кислорода в больницы Нижнего Тагила. На приобретение оборудования для поддержания дыхания больных с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, компания направила 4 млн рублей.

Концентраторы получили городская больница № 1 и ковидное отделение госпиталя имени Владислава Тетюхина. Эти приборы используются для преобразования кислорода из окружающей атмосферы в концентрированный чистый кислород, что позволяет подавать его пациенту с пораженными легкими в более высокой концентрации. Оборудование улучшает состояние больного человека и способствует более быстрому выздоровлению. Концентраторы отличаются низким уровнем шума, что позволяет использовать их ночью. Продолжительность времени для одного рабочего цикла прибора составляет до 99 часов, а гарантированный производителем ресурс работы – 100 тыс. часов.

«ЕВРАЗ как социально-ответственная компания оказывает благотворительную помощь социальным и медицинским учреждениям города, – отметил директор по снабжению дивизиона «Урал» Евгений Еремеев. – Сотрудники нашей дирекции прикладывают все усилия для обеспечения врачей оборудованием и необходимыми средствами, которые позволяют им спасать жизни людей. Спасибо медикам за их профессионализм и неоценимую помощь!»

В течение 2020-2021 годов предприятия ЕВРАЗа на Урале оказывают поддержку медицинским и социальным учреждениям Нижнего Тагила в борьбе с COVID-19, благотворительная помощь составила более 140 миллионов рублей. Были закуплены лаборатории для анализа тестов, аппараты ИВЛ, увлажнители кислорода, кислородные концентраторы, функциональные кровати, прикроватные мониторы пациентов, защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы.