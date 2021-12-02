В уральской глубинке депутата отстранили от должности из-за подозрений в коррупции

Мужчина поздно предоставил информацию о расходах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Усть-Ницинское депутата, который подозревался в коррупционных нарушениях, отстранили от должности. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчина поздно предоставил информацию о расходах по покупкам земельных участков, других объектов недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, акций, по которым сумма превышает общий доход депутата и членов его семьи за последние три года.

Эта информация была направлена в Думу села, на заседании которой мужчину морально осудили. Было принято решение отстранить депутата от должности.

Ранее в Свердловской области сотрудницу школы-интерната, которая не появилась на работе, восстановили в должности. Женщины не было на рабочем месте больше четырех часов.