Оттепель на Урале сменится 15-градусными морозами

Совсем скоро на Урал вернутся привычные для декабря холода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оттепель в Свердловской области сменится 15-градусными морозами. Об этом рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее словам, погода в регионе изменится уже в воскресенье, 5 декабря.

- Подмораживать начнет в воскресенье. Следующая неделя будет по-зимнему умеренно морозной. Температура подтянется к норме и опустится до -10, -15 градусов в ночные часы и днем будет держаться на уровне -7,- 10 градусов, - рассказала Галина Шепоренко.

Напомним, ранее мы писали, что оттепель с дождями в начале декабря, которая удивила свердловчан, не такое уж редкое явление, по словам главного синоптика. А вот сильный гололед, который образовался после такой погоды, бывает действительно редко.