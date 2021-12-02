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Общество2 декабря 2021 7:49

Оттепель на Урале сменится 15-градусными морозами

Погода изменится уже в воскресенье
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Совсем скоро на Урал вернутся привычные для декабря холода

Совсем скоро на Урал вернутся привычные для декабря холода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оттепель в Свердловской области сменится 15-градусными морозами. Об этом рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее словам, погода в регионе изменится уже в воскресенье, 5 декабря.

- Подмораживать начнет в воскресенье. Следующая неделя будет по-зимнему умеренно морозной. Температура подтянется к норме и опустится до -10, -15 градусов в ночные часы и днем будет держаться на уровне -7,- 10 градусов, - рассказала Галина Шепоренко.

Напомним, ранее мы писали, что оттепель с дождями в начале декабря, которая удивила свердловчан, не такое уж редкое явление, по словам главного синоптика. А вот сильный гололед, который образовался после такой погоды, бывает действительно редко.