Екатеринбург вошел в пятерку мегаполисов с самым высоким финансовым аппетитом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга считают, что для счастья им нужно 186 тысяч рублей в месяц. Такие подсчеты сделали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса экономически активного населения в ноябре. Интересно, что сумма, необходимая для счастья в предпоследнем месяце этого года оказалась выше, чем в мае (174 тысяч) и январе (170 тысяч). В прошлые года екатеринбуржцы также отличались большей скромностью, чем в ноябре 2021 года.

- В Екатеринбурге счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 г.г. подорожало на 16 тысяч рублей, тогда люди озвучивали желаемые 170 и 173 тысяч рублей соответственно, - рассказали в SuperJob.

Екатеринбург при этом вошел в пятерку мегаполисов с самым высоким финансовым аппетитом. Больше всего для счастья оказалось нужно москвичам - 228 тысяч рублей в месяц. Мужчинам по итогам опроса денег для счастья оказалось нужно больше, чем женщинам, почти на треть: 203 и 155 тысяч рублей соответственно