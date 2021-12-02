В Серове из-за потепления растаял ледовый городок

На территории городка на досках лежат подтаявшие кирпичики льда. Фото: паблик «#SEROVDETKA, Серов» «ВКонтакте»

В Серове из-за аномально теплой погоды в начале зимы растаял ледовый городок. Об этом сообщает паблик «#SEROVDETKA, Серов» «ВКонтакте».

- Это не лужи. Это слезы рабочих, которые делали для Серова красивый зимний городок, - говорится в посте.

Фото: паблик «#SEROVDETKA, Серов» «ВКонтакте»

На кадрах видно, что перед главной городской елкой находится одна сплошная лужа. На территории городка на досках лежат подтаявшие кирпичики льда.

Фото: паблик «#SEROVDETKA, Серов» «ВКонтакте»

Два дня подряд в городах Свердловской области ли ледяные дожди. Тротуары превратились в каток. Однако главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко утверждает, что это не редкое явление для начала декабря.

Синоптик объяснила, что тепло на Урал принес мощный циклон. Также большую массу тепла подхватили и принесли с районов средиземноморья сильные ветра. К концу недели ожидается похолодание.