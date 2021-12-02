В регионе открыто 2 700 с работой на удаленке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в четыре раза вырос спрос на удаленных сотрудников. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Если в ноябре прошлого года в регионе было размещено 700 вакансий, предполагающих дистанционный формат работы, то в этом году - 2 700.

Чаще всего, по данным специалистов, удаленный формат предлагают представителям профессиональных сфер «ИТ, интернет, телеком» (45% от всех вакансий, предлагающих удаленку), «Административный персонал» (29%), «Продажи» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Консультирование» (9%).

Интересно, что в четыре раза также вырос спрос на вакансии с работой дистанционно и в целом по России. Больше всего ищут сотрудников на удаленку в Москве.