В Екатеринбурге на Объездной дороге иномарка влетела в ограждение и перевернулась

Водитель иномарки не пострадал, кроме него в машине никого не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Объездной дороге иномарка KIA влетела в ограждение и перевернулась. Об этом сообщает городское ГИБДД.

В ночь на 2 декабря на улице Крестинского водитель KIA Seltos не справился с управлением во время перестроения и, чтобы избежать столкновения, влетел в ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель иномарки не пострадал, кроме него в машине никого не было.

Ранее на свердловской трассе водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Его машина превратилась в груду железа, а сам он от полученных травм погиб на месте ДТП до приезда медиков. Пассажиры автобуса остались целы. Региональная прокуратура уже начала проверку этой аварии.