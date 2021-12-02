Свердловчанка поссорилась у подъезда с женщиной и порезала ее

Приговор пока не вступил в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Североуральска Дарья Цвеленьева поссорилась у подъезда с женщиной и порезала ее. За это свердловчанку приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 18 августа 2021 года около дома на улице Мира. Цвеленьева была в этот момент пьяна. Между женщинами около подъезда возник словесный конфликт.

Осужденная в ходе ссоры достала нож и нанесла потерпевшей пять ударов в область грудной клетки слева. Цвеленьева причинила оппонентке ранения в плевральную полость, повреждения шейного сплетения и посттравматическую нейропатию левого плечевого сплетения.

- В настоящее время потерпевшая фактически не может управлять своей рукой, - говорится в сообщении прокуратуры.

Цвельневу признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданину, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Приговор пока не вступил в силу.

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