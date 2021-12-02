Полиция ищет уральца, расплатившегося в магазине фальшивой купюрой

Продавец просмотрела банкноту на просвет, но не увидела признаки подделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция ищет в Екатеринбурге мужчину, который расплатился в магазине фальшивой пятитысячной купюрой. Об этом сообщает городское УМВД.

- Момент, когда подозреваемый передал фальшивку продавцу магазина, был зафиксирован камерами видеонаблюдения в конце сентября. Сбыт произошел в алкомаркете на улице Искровцев на территории Кировского района, - говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что мужчина может быть причастен к обороту фальшивых денег. На кадрах видно, что он взял небольшое количество товара и отдал кассиру купюру. Женщина просмотрела банкноту на просвет, но не увидела признаки подделки.

Кассир заподозрила обман, когда покупатель уже вышел из магазина. Ее смутило ветхое состояние и сомнительное качество банкноты. Полицейские приехали в торговую точку и изъяли купюру. Исследование подтвердило, что она поддельная. Стражи порядка завели дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Сбыт поддельных денег).

Полиция просит тех, кто что-то знает о мужчине, расплатившемся фальшивой банкнотой, сообщить по телефону: +7(912)213-29-45 (ОЭБиПК), (343)294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.

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