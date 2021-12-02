Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2021 6:11

Полиция ищет уральца, расплатившегося в магазине фальшивой купюрой

Он попал на записи камер видеонаблюдения
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Продавец просмотрела банкноту на просвет, но не увидела признаки подделки

Продавец просмотрела банкноту на просвет, но не увидела признаки подделки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция ищет в Екатеринбурге мужчину, который расплатился в магазине фальшивой пятитысячной купюрой. Об этом сообщает городское УМВД.

- Момент, когда подозреваемый передал фальшивку продавцу магазина, был зафиксирован камерами видеонаблюдения в конце сентября. Сбыт произошел в алкомаркете на улице Искровцев на территории Кировского района, - говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что мужчина может быть причастен к обороту фальшивых денег. На кадрах видно, что он взял небольшое количество товара и отдал кассиру купюру. Женщина просмотрела банкноту на просвет, но не увидела признаки подделки.

Кассир заподозрила обман, когда покупатель уже вышел из магазина. Ее смутило ветхое состояние и сомнительное качество банкноты. Полицейские приехали в торговую точку и изъяли купюру. Исследование подтвердило, что она поддельная. Стражи порядка завели дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Сбыт поддельных денег).

Полиция просит тех, кто что-то знает о мужчине, расплатившемся фальшивой банкнотой, сообщить по телефону: +7(912)213-29-45 (ОЭБиПК), (343)294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка