В Екатеринбурге открылась фотовыставка о людях с ВИЧ

Попасть на выставку может любой желающий, если ему уже есть 18 лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, открылась фотовыставка о людях с диагнозом ВИЧ «Открытие». Экспозиция расположена в «Ельцин Центре».
- Герои проекта — семь человек, которые не скрывают лиц, внося таким образом свой вклад в разрушение стигмы вокруг диагноза, - говорится в сообщении «Ельцин Центра».
Проект сделал Александр Еж Осипов. Фотографии развесили в образовательном центре в первой и второй аудиториях. На презентацию пришли представители государственных учреждений, общественных организаций и пациенты.
Попасть на выставку может любой желающий, если ему уже есть 18 лет. Вход бесплатный.
Также 1 декабря в Екатеринбурге во Всемирный день борьбы со СПИДом начали продавать пиццу с презервативами. Акцию проводят компании Pizza Mia и «Казанова 69». Чтобы получить презервативы при заказе пиццы нужно ввести специальный промокод.
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