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Общество2 декабря 2021 5:31

В Екатеринбурге открылась фотовыставка о людях с ВИЧ

Семь человек с этим диагнозом показали свои лица
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Попасть на выставку может любой желающий, если ему уже есть 18 лет

Попасть на выставку может любой желающий, если ему уже есть 18 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, открылась фотовыставка о людях с диагнозом ВИЧ «Открытие». Экспозиция расположена в «Ельцин Центре».

- Герои проекта — семь человек, которые не скрывают лиц, внося таким образом свой вклад в разрушение стигмы вокруг диагноза, - говорится в сообщении «Ельцин Центра».

Проект сделал Александр Еж Осипов. Фотографии развесили в образовательном центре в первой и второй аудиториях. На презентацию пришли представители государственных учреждений, общественных организаций и пациенты.

Попасть на выставку может любой желающий, если ему уже есть 18 лет. Вход бесплатный.

Также 1 декабря в Екатеринбурге во Всемирный день борьбы со СПИДом начали продавать пиццу с презервативами. Акцию проводят компании Pizza Mia и «Казанова 69». Чтобы получить презервативы при заказе пиццы нужно ввести специальный промокод.

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