Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 2 декабря: поиски парня, блэкаут на Химмаше и тотальный гололед

Город затянуло льдом после ночного дождя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области ко 2 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В ночь на 2 декабря жители частного сектора микрорайона Химмаш в Екатеринбурге остались без электроэнергии. Оказалось, что свет в домах исчез из-за повреждения воздушной линии.

Сейчас электроснабжение всех домов уже восстановлено. На месте ЧП работала бригада компании «Россети».

В Полевском полиция и волонтеры ведут розыск 24-летнего Михаила Шарова, который мог отправиться в другой город, но при этом нуждается в медицинской помощи.

На момент исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, джинсы синего цвета, коричневые зимние ботинки и коричневую шапку.

В Екатеринбурге первый день зимы запомнился горожанам гололедом и дождем. Передвигаться по городу опасно было и на транспорте, и пешком. При этом, теплая погода сохранится в столице Среднего Урала до конца недели.