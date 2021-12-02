Жители Химмаша пожаловались на отключение электричества

Свет на Химмаше пропадал из-за повреждения воздушной линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Химмаш жители в ночь на 2 декабря остались без электричества. В основном без света остались жители частного сектора. В Россетях назвали причину отключения.

- Произошло частичное нарушение электроснабжения потребителей микрорайона Химмаш. Причина технологического нарушения - повреждение воздушной линии, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

Света в домах не было совсем недолго - бригада «Россети Урал» - «Екатеринбург» оперативно прибыла на место, и ночью электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

Напомним, недавно микрорайон Светлый остался без электричества на несколько часов из-за несанкционированных земельных работ. Неизвестные повредили кабельные линии.