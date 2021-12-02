В Полевском разыскивают пропавшего 24-летнего парня

Михаил может нуждаться в медицинской помощи Фото: Лиза Алерт
В городе Полевской Свердловской области пропал 24-летний Михаил Шаров. О его местонахождении ничего неизвестно с 15 ноября. Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Ориентировку на его поиск они разместила на своей странице ВКонтакте.
- Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, коричневые зимние ботинки, коричневую шапку, - указано в ориентировке.
Также там сообщается, что молодой человек может находиться в другом городе и может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
Рост: 177 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: черные
Волосы: черные
Если вы знаете, где может находиться Михаил, сообщите инфоргу поиска Светлане: + 79634405105 или по телефонам указанным в ориентировке.
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