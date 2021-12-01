Педагог из Екатеринбурга стал победителем конкурса «Воспитатели России»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Екатеринбургский инструктор по физкультуре детского сада № 545 Елена Пчелинцева победила во всероссийском конкурсе «Воспитатели России», который проходил уже в девятый раз. Педагогу удалось занять первое место в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников».

- Конкурс «Воспитатели России» проводился в два этапа. Победив в региональном туре, Елена Анатольевна вышла в финал. На заключительном этапе эксперты оценивали методический опыт конкурсантов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По словам самой Елены Пчелинцевой, преимущество ее методики в использовании различных видов гимнастики. Также жюри оценило профессиональные награды Елены Пчелинцевой. Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр 1996 года. Кстати, сама Елена Пчелинцева стала единственным представителем столицы Урала среди победителей конкурса.