В Екатеринбурге в местном магазине нашли контрафактную одежду и обувь

Индивидуального предпринимателя, который допустил появление контрафакта, привлекли к административной ответственности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили в местном магазине на улице Пехотинцев контрафактную спортивную одежду и обувь. На товарах не было соответствующей маркировки, также у владельцев не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

- Допущена реализация одежды и обуви, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака торговых марок Nike, Reebok, Adidas, Puma. Контрафактная продукция и продукция без маркировки была арестована, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Индивидуального предпринимателя, который допустил появление контрафакта, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на пять тысяч рублей. Кроме того, все незаконные товары были конфискованы, а это почти сто пар обуви, в том числе и детской, а также швейные машинки, на которых изготавливали подделки.