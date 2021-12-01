В Серове местный житель потерял больше 100 тысяч, желая купить погрузчик

Доверчивый уралец отправил деньги злоумышленнику и стал ждать, когда придет его товар с документами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 47-летний местный житель лишился больше 100 тысяч рублей, желая приобрести погрузчик для хозяйственных нужд. На сайте объявлений он нашел интересующую его технику по привлекательной цене, продавец хотел выручить за него 240 тысяч при средней рыночной стоимости в два раза больше.

- Он созвонился с продавцом, договорился о предоплате в 115 тысяч рублей. По мессенджеру тот отправил документы, номер карты, куда переслать деньги, заверил, что остальные документы тот отправит при доставке погрузчика и получении остальных денежных средств, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Доверчивый уралец отправил деньги злоумышленнику и стал ждать, когда придет его товар с документами, при этом телефон продавца был отключен. Не дождавшись ни того, ни другого, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.