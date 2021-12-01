Пиарщика опального отца Сергия перевели в Москву из уральского СИЗО

Своей вины он не признает. Планируется, что первые следственные действия с Могучевым пройдут 13 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пиарщика опального Отца Сергия Всеволода Могучева перевели СИЗО №1 Екатеринбурга в СИЗО №5 «Водник» в Москве. Соратника экс-схиигумена обвиняют по статье «Возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы». По версии следствия, она размещал в интернете скандальные проповеди Сергия. Об этом пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на адвоката Всеволода Могучева.

- Нам предъявили три из пяти роликов, которые есть в деле. Первый был опубликован в 2019 году в аккаунте движения «Царский крест», когда Всеволод не был лично знаком с схиигуменом Сергием и не являлся прихожанином Среднеуральского женского монастыря, - уточнил юрист Михаил Толмачев.

Своей вины он не признает. Планируется, что первые следственные действия с Могучевым пройдут 13 декабря в Москве, его арестовали до января 2022 года. Ранее в Измайловском районном суде Москвы вынесли приговор бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию, его приговорили к 3.5 годам заключения за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду.